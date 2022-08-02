Самые лучшие места для посещения в Европе

CNN International составил список 17 лучших мест для путешествий в Европе. Представляем вам список и фото этих туристических достопримечательностей.

Эфес, Турция

"Древний греко-римский город Эфес, расположенный недалеко от Сельчука на территории современной Турции, является лучшим классическим городом в Европе благодаря кропотливым раскопкам и реставрации".

Библиотека Цельса II века - самая известная из достопримечательностей древнего мегаполиса. Улица Кюрет и огромный Античный театр могли вместить 25 000 человек.

Picos de Europa, Испания

Это горный массив, в котором находится первый национальный парк Испании.

Лофотенские острова, Норвегия

Расположенный за Полярным кругом, архипелаг идеально подходит для любителей природы и искателей приключений.

Апусенские горы, Румыния

Расположенный в западной части Карпат в Трансильвании горный массив идеально подходит для лета с его прохладной погодой, лесами и известняковыми скалами.

Авиньон, Франция

Город со 100 000 зданий является историческим и культурным центром притяжения.

Лиссабон, Португалия

Португальская столица привлекает посетителей своей богатой культурой кулинарии и напитками.

Полуостров Дингл, Ирландия

Юго-западное побережье Ирландии идеально подходит для тех, кто любит путешествовать и любит приключения.

Пловдив, Болгария

Город является одним из старейших поселений в Европе.

Помпеи, Италия

Ежегодно этот регион на юге Италии посещают более 2,5 миллионов туристов.

Афины, Греция

Акрополь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самой интересной частью города. Афины с их древними руинами и интересными музеями являются одним из самых привлекательных мест в Европе.

Зальцбург, Австрия

Благодаря Альпам, замку Хоэнзальцбург 11 века, множеству интересных регионов и церквей Зальцбург является одним из самых посещаемых городов Центральной Европы.

Хенне-Бич, Дания

Пляжи не становятся более ветреными, чем это. Пляж Хенне, расположенный на западном побережье Ютландии, является раем для любителей активного отдыха.

Брюгге, Бельгия

В то время как его средневековые улицы и извилистые каналы одинаково очаровательны, главная площадь города, Маркт, является идеальным местом, чтобы попробовать местные бельгийские напитки и осмотреть достопримечательности.

Дюссельдорф, Германия

Ультрасовременный город Германии может показаться не самым привлекательным городом страны для посещения, но благодаря его процветающей художественной атмосфере, особенно с помощью всемирно уважаемой художественной ярмарки Art Düsseldorf, он стал обязательным для посещения.

Вроцлав, Польша

В то время как туристами обычно выбираются Краков и Варшава, Вроцлав - полностью польский город благодаря своей превосходной архитектуре. Старая ратуша, пожалуй, самое известное здание в городе с готической архитектурой, расположенное на главной площади города. Тем не менее, в городе есть много других развлечений для любителей культуры.

Приятных путешествий!

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