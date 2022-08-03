Живой портал в Кавказскую Албанию: таинственные развалины в селе Лякит

В одном из самых живописнейших и исторически богатых уголков нашей страны - Гахе существует местечко, попадая в которое, словно переносишься во времена раннего средневековья. Несмотря на отдаленность от столицы, любознательный путешественник не пожалеет о затраченном времени на посещение этих волшебных мест.

Для того, чтобы спокойно насладиться всеми этими красотами, рекомендуется спланировать поездку с расчетом хотя бы на два дня. Гахский район насыщен зонами отдыха, отелями и просто съемным жильем разнообразного типа и бюджетности, так что с ночлегом проблем не возникает. Преодолеть 330 километров, отделяющие райцентр Гах от Баку, можно, затратив около 4-4,5 часов, а подобраться на расстояние пешей доступности до основных достопримечательностей реально практически на любом типе автомобиля. Путь в Гах пролегает через всю страну и по дороге встретятся горные перевалы и поля, леса и реки, так что впечатлений наберется множество.

Добравшись до Гахского района, прежде всего стоит свернуть с шоссе в сторону селения Гум и осмотреть памятник албанского зодчества - базилику IV века н.э. Стены храма сильно разрушены временем, но внутренние помещения позволяют рассмотреть архитектуру древних албанцев.

Координаты: 41.45871,46.91133

Основная цель путешествия - это величественные развалины комплекса албанских храмов, в народе называемых Йедди Килься (7 церквей). Они расположены примерно в 1,5-2 км от селения Лякит. На внедорожнике можно доехать прямо к полуразвалившимся воротам, а если приехать на обычной машине типа седан, то следует оставить ее в селе и экипировавшись удобной обувью, головными уборами для защиты от солнца, питьевой водой и при желании легким перекусом, отправиться к церквям пешком.

Комплекс открывается своеобразным "порталом" из арки и двух каменных колонн.

Внутренняя часть состоит из семи храмов и их пристроек, некоторые из строений довольно хорошо сохранились.

Расположение 41.49341,46.85678

Рядом расположено несколько построек, напоминающих часовни или монашеские кельи.

Окрестности этих памятников очень живописны, тут и лес, и поляны, и глубокие овраги.

Рядом с селением Лякит также находится очень красивый и оригинальный водопад, который стоит посетить. Он покрыт зеленым мхом, свисающим с камней, по которым струятся потоки воды и поэтому его назвали Яшыл Мамырлы. Расстояние от села такое же, как до церквей - примерно полчаса пешей ходьбы через лес вдоль русла речки. По дороге расположены несколько полян, где можно выпить самоварного чая с вареньем и ягодами, который подают местные жители.

Координаты водопада: 41.49326,46.85887

Приятных путешествий!

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