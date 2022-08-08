Немецкие пенсионеры нашли способ не платить за отопление зимой

В Германии пенсионеры нашли способ не платить за выросшие цены за отопление и решили "перезимовать" на курортах. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным местных СМИ, на которые ссылается АТОР, немецкие пенсионеры предпочитают выбирать отели с системой "все включено", куда можно отправиться на зиму, чтобы не платить дома за отопление и не закупаться продуктами. Популярным направлением среди зимующих туристов эксперт туротрасли назвали Тунис, Турцию, Египет и Канарские острова.

"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", - заявил немец Лотар. Пенсионеры отмечают, что платить за отдых за границей выходит дешевле, чем оставаться зимой в Германии.