Что такое Aviasales, Skyscanner и как с их помощью найти дешевые авиабилеты?

Что такое агрегаторы авиабилетов?

Задача любого сайта-агрегатора состоит в поиске информации по конкретному запросу и предоставлении оптимальных вариантов. Они не продают услуги непосредственно, а перенаправляют клиента на сайт продавца. Такие сайты есть не только в сфере авиаперевозок, существуют, к примеру, и агрегаторы по предложениям от отелей и сервисы по прокату автомобилей.

Принцип работы таких сервисов основан на взаимной договоренности с продавцами услуг - авиакомпаниями, туроператорами и конечными потребителями. В результате такого партнерства, агрегаторы имеют доступ к актуальной информации от поставщиков и предоставляют ее клиенту. Каждая покупка, совершенная через агрегатор, приносит его владельцам комиссию, размер которой зависит от взаимной договоренности.

Сайты-агрегаторы дорожат своей репутацией. Перед началом сотрудничества с компанией-партнером, они проходят тщательную проверку. В случае денежных или иных споров покупателя услуги с продавцом, посредник, как правило, содействует удовлетворению интересов покупателя.

Кроме того, контракт между посредником и продавцом услуг предполагает доступ ко всем специальным предложениям, получение единой тарифной сетки на многие дни вперед. Иногда это может и сказаться в негативном ключе, когда агрегатор не успел "отреагировать" на изменение цены.

Какие бывают агрегаторы авиабилетов и к каким стоит присмотреться?

Возможность выгодно купить билеты на самолет онлайн предоставляет множество ресурсов. В этой статье мы рассмотрим три наиболее популярных.

Aviasales

Информацию о стоимости билетов и спецпредложениях, агрегатору предоставляют более 700 компаний. "Aviasales" сегодня является одним из ведущих поисковиков авиабилетов в интернете. Интерфейс сайта доступен на нескольких языках, включая азербайджанский.

Пользователю предлагается выбрать не только билеты на самолет, но и отель, автомобиль в аренду и страховку. Эти опции дополнительные и добровольные, сервис не навязывает лишние услуги и не добавляет скрытые комиссии к заявленной стоимости. В качестве бонуса путешественнику, на сайте можно найти много информации о культуре, истории, шопинге, особенностях отдыха в разных странах (так называемый сервис "Короче"). Есть опция "составить сложный маршрут", который позволяет спланировать путешествие сразу в несколько городов. Также доступны мобильные приложения для платформ Android и iPhone.

Skyscanner

Этот агрегатор показывает авиабилеты от более, чем 1200 авиакомпаний мира. Поддержка клиентов осуществляется на 30 языках. Версии на азербайджанском языке нет (но есть турецкая). Учредители компании акцентируют внимание на корректном использовании данных клиентов. Не используются методы накручивания цен и влияния на спрос, как пишут авторы сайта.

Помимо покупки авиабилетов онлайн, сайт предоставляет доступ к выбору железнодорожных билетов и страховых продуктов. Действует опция подписки на выгодные предложения, а также бонусная программа для постоянных клиентов "Travelmania". Накопленными бонусами можно оплатить до 100% покупки. На главной странице сайте ежедневно публикуются данные о скидках и акциях, полученные от десятков авиакомпаний.

Momondo

Принцип покупки авиабилетов через агрегатор Momondo аналогичен вышеописанным Aviasales и Skyscanner. На сайте можно подобрать полный пакет туристических услуг, включая бронь отеля и аренду авто. Результаты поиска классифицируются по цене и скорости. Эти данные являются основанием для оптимального варианта, предлагаемого сайтом автоматически. Также учитывается наличие и длительности стыковом, время вылета и прилета. При желании можно сформировать составной маршрут.

Согласно отзывам, цена на рейс на этом сайте, может оказаться выше чем на официальном ресурсе авиаперевозчика. Лучше проверять стоимость на дополнительном ресурсе, перед оплатой.

Как пользоваться сайтами-агрегаторами

Несмотря на ряд отличий, в основе каждого из таких ресурсов, лежит похожий алгоритм. Поэтому, базовые рекомендации по использованию поисковиков, помогут в работе с любым из них.

Очередность действий для поиска билетов:

1. Заполнить форму на главной странице сайте (города вылета и прибытия, даты, количество пассажиров). Некоторые ресурсы, например Skyscanner, допускают гибкий поиск, то есть при вводе данных можно выбрать не город, а страну в целом, а вместо даты указать весь месяц. На Momondo есть возможность задать поиск, включая ближайшие аэропорты, к выбранному. На этом этапе, следует указать нужен ли билет в одну сторону или в обе, внести дополнительные пункты, в случае составления сложного маршрута.

2. Перейти к результатам, нажав соответствующую кнопку.

3. Сравнить предложенные варианты и применить дополнительные фильтры. Данные выводятся в виде таблицы, отсортированные по признаку цены (почти все сайты дают возможность показать цену в манатах) и времени полета (учитывается количество и длительность стыковок). При желании, можно добавить условия поиска. Как правило, предлагается указать наличие и количество пересадок, время вылета и прилета, длительность перелета. Также можно удалить нежелательные авиакомпании, указать ограничение по цене, классу обслуживания и типу самолета.

4. Выбрать оптимальный вариант и перейти к покупке. После сравнения обнаруженных рейсов, можно перейти на сайт авиакомпании, для завершения операции, нажав соответствующую кнопку. Произойдет переадресация на сайт, где будут предложены дальнейшие инструкции для покупки. В случае, если условия рейса, указанные на сайте продавца не устраивают, следует вернуться на страницу выбора и продолжить изучение предложений.

На этапе сравнения, рекомендуется перейти на официальный сайт авиакомпании и проверить соответствие данных агрегатора, перед покупкой. Такая возможность присутствует на всех поисковиках.

5. На финальном этапе после оплаты стоит сохранить на компьютере или смартфоне электронный авиабилет, также рекомендуем распечатать его. При оформлении билета, данные о нем сохранятся на сайте (для зарегистрированных пользователей) и будут отправлены на e-mail адрес.

В случае отсутствия билетов, удовлетворяющих условиям поиска (неудобное время, высокая цена и т.д.) на всех поисковиках доступна опция отслеживания цены и подписка на обновления по данному направлению.

Общая рекомендация по использованию агрегаторов

Мы советуем не злоупотреблять фильтрами и не вводить слишком много условий поиска. На этапе ввода пункта вылета или прилета (например, Москва) агрегатор предлагает указать аэропорт (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский). Это удобная опция, если важно прилететь или вылететь из конкретного аэропорта. В остальных случаях, этот критерий значительно ограничит результаты поиска. Это относится к каждому критерию выбора - дате, городу, стыковкам и т.д. Для обнаружения самого дешевого билета, следует максимально расширить границы поиска.

Результаты поиска выводятся с градацией от дешевого к дорогому. При этом, следует обратить внимание на то, что самый экономный вариант может предполагать длительную стыковку (до 24 часов) или вылет/прилет в неудобное время. Также, часто указывается цена билета с ручной кладью. Соответственно, на этапе оформления и добавления багажа, цифра увеличится.

Заключение

Агрегаторы авиабилетов - неплохая альтернатива официальным сайтам покупки билетов от авиакомпаний. Благодаря эффективному алгоритму, агрегаторы предлагают возможность как максимально гибкого, так и узкого поиска, в зависимости от потребности.

Однако, сразу увидев недорогую цену не торопитесь переходить к оплате. Обязательно прочитайте все условия багажа, возврата и обмена данного авиабилета, а также информацию по стыковкам, если таковые имеются. Имейте ввиду, что при покупке авиабилета через сторонние сервисы по всем вопросам в последующем нужно будет обращаться именно в службу поддержки этих сервисов, а не напрямую в колцентр авиакомпании, ведь для последней вы считаетесь клиентом, купившим авиабилет у посредника.

Но если вы взвесили все "за и против" и нашли для себя выгодное предложения, то таким шансом грех не воспользоваться. Приятных путешествий!

AviaTravel

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