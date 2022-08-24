British Airways отменяет более 10 000 рейсов

Во время пандемии авиакомпания Великобритании British Airways уволила десятки тысяч работников, и сейчас из-за нехватки персонала авиаперевозчик вынужден отменить более 10 000 рейсов из лондонских аэропортов Хитроу, Гатвик и Сити с августа по конец октября. Это нарушит планы более миллиона путешествующих, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Отмены коснутся только ближнемагистральных маршрутов. Дальнемагистральные будут выполнять по обычному расписанию.

Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.

Работники авиакомпаний, в свою очередь, опасаются, что после отмены полетов последуют новые сокращения персонала.