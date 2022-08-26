Самолет Баку-Анталья по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
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Капитан рейса J2 027 Баку-Анталья авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по техническим причинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 07:57 по местному времени.

Пассажиры отправятся в Анталью другим самолетом.