Пилот гражданского самолета потерял сознание во время полета

Пилот гражданского лайнера потерял сознание во время полета, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за этого второму летчику пришлось совершить экстренную посадку.

По данным СМИ, самолет авиакомпании Jet2 следовал из Бирмингема в Анталью. Как рассказали пассажиры, когда самолет покинул зону турбулентности, они заметили, как рядом с кабиной пилотов стоят бортпроводники и пытаются оказать помощь человеку.

"Мы думали, кто-то получил травмы, находясь в туалете во время турбулентности", - добавили очевидцы.

Самолет экстренно приземлился в Греции, но пилоту пришлось целый час ждать помощи врачей. Пассажирам рассказали, что стало причиной аварийной посадки, но люди пожаловались, что в аэропорту их бросили на произвол судьбы.

В тот же вечер туристы все-таки долетели до Турции благодаря запасному экипажу.

"Мы хотели бы извиниться перед всеми, кого коснулась эта непредвиденная задержка", - сообщили в авиакомпании.