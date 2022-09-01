AZAL начал продажу билетов без багажа на рейс Баку-Стамбул.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице AZAL в Facebook.

"Теперь в рамках нашего пилотного проекта при бронировании авиабилета онлайн на нашем сайте вы можете выбрать более выгодный тариф "Economy Lite" по маршрутам Баку-Стамбул и Стамбул-Баку. В него входит только ручная кладь (весом до 10 килограммов и размером до 55х40х23 см), тариф подходит для тех, кто отправляется в краткосрочную командировку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что если нужно будет добавить багаж, то всегда можно обратиться онлайн к разделу "Управление бронированием", связавшись с круглосуточным колл-центром или непосредственно на стойке регистрации в аэропорту.