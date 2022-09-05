Самолет, выполнявший рейс Лондон-Куала-Лумпур, совершил аварийную посадку в Баку

Капитан рейса Лондон-Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ).

Как передает Day.Az , об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет приземлился в аэропорту Баку в 06:25 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь и решено поместить его в одну из медицинских клиник Баку.