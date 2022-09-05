https://news.day.az/tourism/1492737.html Самолет, выполнявший рейс Лондон-Куала-Лумпур, совершил аварийную посадку в Баку
Самолет, выполнявший рейс Лондон-Куала-Лумпур, совершил аварийную посадку в Баку
Капитан рейса Лондон-Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ).
Как передает Day.Az , об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Самолет приземлился в аэропорту Баку в 06:25 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь и решено поместить его в одну из медицинских клиник Баку.
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