Страна огней: почему Азербайджан - одно из самых популярных турнаправлений

Как трансконтинентальная страна, Азербайджан сочетает в себе лучшее как Европы, так и Азии. Страна является известным туристическим направлением с 1980-х годов. Туристическая сфера существенно пострадала после распада Советского Союза, однако Азербайджан медленно восстанавливался к 2000 году и сегодня более чем готов принимать нетерпеливых туристов, которые хотят почувствовать кавказский ветерок, исследуя очаровательные достопримечательности страны и наслаждаясь обширными пейзажами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье авторитетного канадского издания The Travel.

Издание отметило 10 основных причин, почему стоит посетить Азербайджан.

10. Это страна огней

Название Азербайджан произошло от персидского слова "огонь", отсюда страну и прозвали "Страна огней". Она богата газом и нефтью, так что название вполне оправдывает себя. Одной из самых популярных достопримечательностей Азербайджана является Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", что означает "Горящая гора". Это природный вечный огонь, горящий с древнейших времен на склоне холма в Азербайджане, привлекая туристов со всего мира.

Еще одно место, которое обязательно нужно посетить, - это Атешгях, также известный как "Храм огня", религиозное место, связанное с зороастризмом и индуизмом, где естественное пламя продолжает гореть до сих пор.

9. Прекрасный Баку

Столица Азербайджана Баку выглядит дорого, но гостеприимно. Здесь находится множество потрясающих современных и древних мест, привлекающих туристов с разными вкусами. Его очаровательный Старый город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней. Прогулка по этим достопримечательностям перенесет туристов в прошлое. Город также усеян торговыми и развлекательными центрами, парками.

8. Изобилие архитектурных чудес

В Баку интересная смесь архитектурных стилей, от Старого города до порта. Посетив древние исламские сооружения, туристы увидят издалека возвышающиеся здания, олицетворяющие современность, вроде Пламенных башен (Flame Towers - небоскребы, расположенные в Баку. Своим внешним видом башни напоминают три языка пламени). Наряду с такими эклектичными зданиями есть сооружения, построенные в период Российской империи и Советского Союза, такие как Дворец Сеида Мирбабаева и Дворец Гюлистан. Не остаются без внимания и театры, музеи, библиотеки и другие общественные здания. В Баку, куда бы туристы ни посмотрели, они будут в восторге.

7. Величественные грязевые вулканы

Помимо Янардага, другими достопримечательностями Азербайджана, которые обязательно нужно посетить, являются грязевые вулканы. В стране самое большое количество грязевых вулканов в мире, которые поражают местных жителей и туристов. В стране их насчитывается более 400.

6. Вкусная еда

В Азербайджане очень любят говядину, баранину и рыбу, поэтому любителям мяса понравятся вкусные азербайджанские блюда. Присоединиться к кулинарному туру в Баку или за его пределами - это приключение для любого желудка. От завтрака до полуночных закусок - в Азербайджане каждый найдет что-то для себя. Утром туристы могут отведать тонкое тесто гутабов, на обед фаршированную курицу лявянги, на ужин суп пити, а на десерт сладкую халву. Добавьте вина, и это чистое блаженство.

5. Нефтяной курорт

В Азербайджане принято купаться в сырой нефти, тем более что для этого создан специальный курорт. Нефть, выходящая из Нафталана, имеет высокую концентрацию нафталина, который используется в альтернативной медицине. Таким образом, курорт "Нафталан" воспользовался "черным золотом", предложив спа-услуги, где гости могут окунуться в ванну, наполненную сырой нефтью. Нафталановая нефть также используется для других процедур по уходу за кожей. Эта масляная ванна идеально подходит для туристов, которые хотят попробовать что-то новое.

4. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Помимо великолепного Старого города, в Азербайджане есть еще два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Гобустан и город Шеки.

Первый находится в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике - месте, наполненном археологическими чудесами. Здесь насчитывается более 6 000 наскальных рисунков, изображающих животных и деятельность человека, которые датируются тысячами лет назад.

3. Город Шелкового пути

Азербайджан является важной частью Шелкового пути. На нем находится скромный город Шеки, один из старейших в стране. Центр города славится хорошо сохранившимися традиционными и купеческими домами. Изюминкой центра города является Дворец Шекинских ханов, который был важным торговым центром Шелкового пути. Величественное место похоже на одно гигантское произведение искусства.

2. Завораживающее Каспийское море

Азербайджан расположен на побережье Каспийского моря, крупнейшего в мире внутреннего водоема. Благодаря не такой соленой воде, это озеро является излюбленным местом для купания и раем для любителей солнца. Каспийские берега усеяны пляжными курортами для отдыха и развлечения туристов.

1. Девять климатических поясов

Когда говорят, что Азербайджан находится на перекрестке истории и считается лучшим из миров, это не просто пиар-ход, а реальность. Почему? В стране наблюдается девять из 11 климатических поясов. Таким образом, любители природы получат удовольствие, любуясь многочисленными пейзажами, созданными климатом. Куда бы в Азербайджане ни пошли туристы, они всюду будут встречать гостеприимство на самом высоком уровне.