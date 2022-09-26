Когда отменят все ковид-ограничения на въезд в Таиланд?

Власти Таиланда назвали новую дату отмены всех коронавирусных ограничений на въезд в Таиланд для иностранцев. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, с 1 октября порядок въезда туристов в королевство полностью вернется к допандемийному: распускается Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19 (CCSA), а вместе с этим автоматически отменяются все изданные ранее премьер-министром и кабинетом министров ковидные постановления, объявления и распоряжения.

С начала октября коронавирус в Таиланде больше не будет считаться опасным инфекционным заболеванием и в стране перестанет действовать режим чрезвычайного положения по COVID-19, введенный в марте 2020 года.