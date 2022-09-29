https://news.day.az/tourism/1499274.html Когда откроется Международный аэропорт в Зангилане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Когда откроется Международный аэропорт в Зангилане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В середине октября ожидается открытие Международного аэропорта в Зангилане.
Об этом сказал Trend старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Араз Иманов в кулуарах I Форума мозговых центров Азербайджана, передает Day.Az.
"В середине октября ожидается начало первых полетов в аэропорт города Зангилан", - сказал он.
Он добавил, что Президент Турции Реджеп Эрдоган так же будет присутствовать на открытии.
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