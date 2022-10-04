Женщину прозвали «путешественницей во времени» из-за совпадения в картах Google

Линн Картрайт (Leanne Cartwright) из города Карлайл на северо-западе Англии была изумлена, когда обнаружила себя на картах Google: сервис запечатлел ее в одном и том же месте с разницей в девять лет. Из-за этого некоторые пользователи сети прозвали ее путешественницей во времени, передает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам женщины первым удивительное совпадение обнаружил ее муж, после чего показал фото ей. "Я стою на точно такой же тротуарной плитке, и у меня все также сумка на плече. Это так забавно, но так странно. Я как будто застыла во времени", - поделилась она впечатлениями.

Женщин рассказала, что первый снимок был сделан в 2009 году, когда она утром шла на работу Второй снимок сделан в 2018 году во время ее обеденного перерыва. Картрайт поделилась снимками с коллегами и опубликовала их в соцсетях. По ее словам, теперь все называют ее "путешественницей во времени". "Может быть, я окажусь там в следующий раз. Это заставит меня улыбнуться, когда я буду проходить мимо того места", - добавила она.