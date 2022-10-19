Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов
Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году - с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня - сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 190,7%. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В сентябре 2022 года доход от туризма составил 375,6 миллиона долларов, что на 132% выше показателя за прошлый год и на 17,9% больше, чем в сентябре 2019 года.
Наибольшую сумму за девять месяцев 2022 года потратили визитеры из России - 563,4 миллиона долларов.
При этом в сентябре больше всего потратили граждане России (95,5 миллиона долларов), граждане ЕС (44,7 миллиона долларов) и граждане Турции (35,8 миллиона долларов).
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло на 199,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 миллиона.
Грузия за девять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 53,8%.
Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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