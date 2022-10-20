Гости Игр-2024 в Париже смогут получить упрощенную "олимпийскую" визу

Гости Игр-2024 в Париже получат возможность в упрощенном порядке заранее получить въездную "олимпийскую" визу. Об этом в четверг на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) сообщила директор по международным связям оргкомитета "Париж-2024" Софи Лоран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается получения виз, то мы работаем очень тесно с французским правительством для того, чтобы ввести так называемую олимпийскую визу, которую можно будет получить в упрощенном режиме, - сказала Лоран. - Но понятно, что это надо будет сделать заранее перед Играми. Мы будем содействовать в получении таких виз. Люди, которые будут заниматься визовыми вопросами, приступят к этому в начале 2023 года".

"Если говорить о вопросах безопасности, то это беспокоит всех нас. Президент страны обещал работать с нами очень тесно. Это вопрос не только оргкомитета, а всей Франции. Мы предпримем все необходимые меры, чтобы безопасность была обеспечена всем и каждому, и в первую очередь, конечно, спортсменам", - добавила представительница оргкомитета.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.