Португалия задумалась об отказе от «золотых виз»

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что правительство страны рассматривает отказ от режима "золотых виз", направленного на привлечение богатых инвесторов. Об этом пишет издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Введенный в 2012 году режим позволял гражданам из стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство в Португалии, если они инвестируют более €280 тысяч в недвижимость или не менее €250 тысяч в искусство. Он был популярен среди инвесторов из США, Китая и Австралии.

"В настоящее время мы пересматриваем некоторые программы, и одна из них - по выдаче "золотых виз", которая, вероятно, уже выполнила свою функцию и сохранять ее нет оснований", - сказал премьер.