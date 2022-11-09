К сведению путешествующих в Берлин

Власти Берлина заявили, что льготные билеты стоимостью 29 евро, введенные с октября этого года, будут действовать до конца марта 2023-го, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

"Срок действия билета стоимостью 29 евро продлевается: предложение со скидкой будет действовать в районе Берлина до конца марта 2023 года. Таким образом, Сенат Берлина инвестирует в современный общественный транспорт и эффективно снимает финансовую нагрузку с берлинцев".

Изначально власти планировали сохранить "единый" за 29 евро только до тех пор, пока не будет введен новый общенациональный проездной стоимостью 49 евро. Но, так как есть все основания полагать, что новый билет, действующий на всей территории Германии, не будет готов к январю 2023 года, они решили продлить действие старого до марта.

По данным Сената, уже выделен дополнительный бюджет размером 500 миллионов евро для дотирования льготных билетов на местный общественный транспорт.