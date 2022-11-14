Круизные компании отказались от тестирования на COVID-19

К предстоящему высокому праздничному сезону несколько крупных круизных операторов сделали своим клиентам настоящие рождественские подарки. Они вернулись к допандемийной практике, отказавшись от протоколов тестирования, связанных с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Начиная с этого месяца, все больше и больше круизных компаний поддерживают отраслевую тенденцию ослабления или полной отмены требований к пассажирам по вакцинации и предварительному тестированию. Этот список пополнился Disney Cruise Line, Royal Caribbean и Virgin Voyages.

Всего несколько недель Norwegian Cruise Line попала в заголовки газет как одна из первых круизных компаний, отменивших все требования к тестированию, вакцинации и маскам.

Disney объявила, что начиная с 14 ноября все туристы, независимо от статуса вакцинации, больше не будут обязаны проходить скрининг на коронавирус. Все непривитые пассажиры теперь должны пройти единственное тестирование за один-два дня до посадки.

Virgin Voyages, предлагающая круизы только для взрослых, с 30 октября также отменила все требования к вакцинам и тестированию для всех своих судов.

По информации Royal Caribbean, непривитые пассажиры в возрасте 12 лет и старше, должны пройти тестирование в течение трех дней до посадки, а вакцинированные пассажиры полностью исключены из тестирования. Отметим, что в качестве подтверждения компания принимает фотографии результатов самостоятельных домашних тестов.

Ранее Royal Caribbean требовала, чтобы привитые пассажиры, а также непривитые пассажиры в возрасте 5 лет и старше, проходили тестирование перед круизами продолжительностью 10 ночей и более.

Ряд других круизных компаний также смягчили требования к путешественникам, в частности MSC Cruises полностью отменила тестирование для вакцинированных пассажиров в круизах по Карибам.

Аналогичным образом, Carnival отказалась от обязательной вакцинации и тестирования для всех пассажиров круизов продолжительностью 15 ночей и менее.