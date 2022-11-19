Рейтинг самых дружелюбных к животным авиакомпаний

Рейтинг самых дружелюбных авиакомпаний для туристов, в том числе "релокантов", желающих отправиться за рубеж с домашними питомцами, представил сервис "Островок.ру", передает Day.Az. Туристам подробно перечислили, сколько типов питомцев принимает перевозчик, какими должны быть клетки и сколько придётся туристу заплатить.

1. Первое место заняла широко распространённая в России Turkish Airlines. Стоимость путешествия с домашним питомцем здесь составляет от 8 до 24 долларов. При этом авиаперевозчик допускает на борт четыре вида животных (собаки, кошки, канарейки, попугаи), причем разрешено везти по три питомца на одного пассажира. Правда, размеры клеток должны быть не больше 93 см.

2. На втором месте японская All Nippon Airways. Стоимость перевозки домашних питомцев колеблется от 50 до 400 долларов. На борт пускают девять видов животных - в том числе собак, кошек, кроликов, хомяков, птиц и хорьков.

3. На третьем месте американский лоукостер Spirit. В правилах указана фиксированная стоимость поездки с пушистым другом - 125 долларов. На борт разрешают брать собак, птиц, кошек и кроликов, на одного пассажира не более двух животных.

4. На четвёртом месте китайская авиаперевозчик Sichuan Airlines, а на пятом - Japan Airlines.

Также туристам рассказали, что также широко представленная в России авиакомпания Emirates разрешает брать на борт самые большие контейнеры для животных - до трёх метров. Но перевозчик оказался на шестом месте по фактору стоимости такого путешествия - за него придётся отдать 500 до 800 долларов, причем одному пассажиру разрешено перевозить до трёх питомцев.