Сколько будет стоить отдых в местных отелях на Новый год?

На новогодние праздники наши граждане, в основном, едут отдыхать в регионы Азербайджана.

Об этом сказал Trend во вторник эксперт в сфере туризма Рахман Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, в праздничные дни загруженность отелей в регионах и цены возрастают.

"После начала пандемии наши граждане в основном отдыхают внутри страны и посещают на новогодние праздники северные регионы - Губинский, Гусарский, Шекинский, Гахский, Загатальский, Балакенский районы. В этих регионах загруженность отелей в праздничные дни бывает высокой. Основная причина заключается в том, что в настоящее время закрыты сухопутные границы. Так, до пандемии малобюджетные туристы могли поехать в Грузию, Россию, Турцию на автобусах, а сейчас они отдыхают внутри страны", - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что сейчас в пятизвездочных отелях в Губинском, Гусарском районах цены на период с 30 декабря по 3 января достигают 400 манатов в день на человека.

"В Шеки, Гахе, Загатале, Балакене цены в пятизвездочных отелях варьируют от 200 до 250 манатов, в четырехзвездочных отелях - от 100 до 150 манатов в день на человека. В Габале цены в пятизвездочных отелях варьируют от 250 до 400 манатов, в четырехзвездочных - от 150 до 250 манатов. В южном регионе в пятизвездочных отелях цены на места на новогодние праздники составляют 150-200 манатов, а в четырехзвездочных - 70-150 манатов", - сказал Гулиев.

Однако эксперт не исключает повышения этих цен.