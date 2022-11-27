Турист чудом выжил, упав с 40-метровой скалы

Любовь к экстремальным селфи чудом не довела туриста до летального исхода - турист сорвался с 40-метровой скалы, обеспечил работой множество спасателей, но чудом выжил. Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru все произошло на острова Бали, на краю обрыва на Нуса-Пенида.

Как рассказали очевидцы, турист делал опасные селфи на краю скалы, даже демонстрируя сальто. Причем местный гид не только не мешал туристу, но и снимал его на видео. Последний прыжок туриста оказался неудачным - он сорвался со скалы и упал с высоты в 40 метров.

То, что туриста достали живым, тем более удивительно, если учитывать, что помощь долго не могла прийти. Морским экстренным службам мешало сильное волнение на море, наземным - высокие скалы. Однако турист "родился в рубашке" - когда спасатели сумели спуститься со скалы, воспользовавшись снаряжением, выяснилось, что мужчина остался в живых.

"Мы оказали ему первую помощь, остановили кровотечение из-за травм рук и ног, и вытащили его на носилках. Он госпитализирован с серьёзными травмами ноги. Как, черт возьми, он выжил, я не могу вам сказать", - эмоционально прокомментировал представитель спасателей.