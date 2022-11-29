Новое требование для авиапассажиров, путешествующий в Дубай

В Объединенных Арабских Эмиратах издали новую директиву, обязывающую путешествующих авиатранспортом пассажиров иметь в паспорте имя и фамилию. Речь идет как о влетающих, так и о вылетающих из страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel, отмечается, что путешественникам, у которых в паспорте указано только имя, будет отказано во въезде в Эмираты. Новые правила не распространяются на людей, имеющих рабочие и резидентские визы, выпущенные в ОАЭ.

Правила касаются туристических и гостевых виз, а также виз, выдаваемых по прибытии. Пассажиры, в паспортах которых указано только имя, не будут допускаться на рейсы.

Как сообщалось ранее, туристам, прибывающим в Объединенные Арабские Эмираты, больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста для посадки на рейс.

Одновременно с этим, пассажиры, путешествующие с остановкой в Дубае, должны следовать требованиям конечных пунктов назначения. С аналогичным заявлением - о снятии всех карантинных ограничений - выступили туристические власти Абу-Даби.

Путешественникам больше не нужно сдавать ПЦР-тесты для въезда в столицу ОАЭ или регистрироваться на сайте ica.gov.ae, сертификаты вакцинации также больше не спрашивают. Специалисты туротрасли ожидают обновления правил и для остальных эмиратов.

С 7 ноября 2022 года Правительство ОАЭ отменило все ограничения и меры предосторожности, связанные с пандемией COVID-19.