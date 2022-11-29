Миллионам туристов в Дохе представлены азербайджанская еда и напитки при поддержке Агентства по развитию МСБ

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) мини-трейлер с азербайджанскими закусками, едой и напитками представлен в Дохе миллионам туристов со всего мира во время Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов.

По его словам, мини-трейлер представлен местными представителями Агентства.