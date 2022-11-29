https://news.day.az/tourism/1515304.html Миллионам туристов в Дохе представлены азербайджанская еда и напитки при поддержке Агентства по развитию МСБ - ФОТО
Миллионам туристов в Дохе представлены азербайджанская еда и напитки при поддержке Агентства по развитию МСБ - ФОТО
При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) мини-трейлер с азербайджанскими закусками, едой и напитками представлен в Дохе миллионам туристов со всего мира во время Чемпионата мира по футболу.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов.
По его словам, мини-трейлер представлен местными представителями Агентства.
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