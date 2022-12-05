Ещё одна популярная у туристов страна решила обложить их налогом

И без того "невероятно дорогая" для туристов страна может стать ещё дороже: в Норвегии обсуждают введение туристического налога для туристов. Страну, отметим, ежегодно посещают около 10 млн туристов, основные туристические достопримечательности - фьорды, острова, дикая природа, а также туры на "первозданные" острова. Именно желанием сохранить первозданную природу поясняет правительство идею ввести новый налог на деятельность, связанную с туризмом, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявляет местное агентство NTB, что в рамках соглашения правительство предложит ввести налог на туризм в 2024 году. Данная политика будет включена в бюджет на 2024 год, который будет представлен следующей осенью. Подробностей пока нет, обсуждение налога на туризм находится на ранней стадии и правительство "изучает варианты", добавляют эксперты.

"Мы должны исследовать все варианты и посмотреть, как такой налог может быть разработан как практически, так и юридически. Но идея состоит в том, чтобы у местных жителей было больше возможностей", - прокомментировал Ларс Ванген, государственный секретарь министерства финансов. Налог может поступать в виде уплаты туристами дополнительного налога на отели, сувениры и туристическую деятельность.

Эксперт также пояснил, что одна из причин туристического налога заключается в том, что многие привлекательнейшие для туристов достопримечательности расположены в небольших местных органах власти, где муниципалитеты ежегодно тратят огромные суммы на содержание достопримечательностей, содержание основных пешеходных маршрутов и борьбу с загрязнением и мусором, вызванным посетителями.

Напомним, что для российских туристов может быть более актуален другой туристический налог: власти Турции отказываются еще раз откладывать введение налога на проживание туристов, который должен быть введён с 1 января. "Плач" туризма, призывающего отложить меру ещё на год "в связи с серьёзными проблемами, которые испытывает турсектор", так и не был услышан. По крайней мере, судя по публикациям в турецких туристических СМИ, профильный министр туризма "переадресовал" ответственность, снова напомнив, что аналогичный налог существует во многих странах мира, а также призвал владельцев отелей не прибедняться, ведь за 2022 год "их показатели оказались самыми лучшими". Налог - ориентировочно в размере 2% - планируют взимать с любого типа проживания туристов, от виллы-люкс до палатки в кемпинге. "Налог на проживание будет взиматься с таких объектов, как отели, мотели, дачные поселки, пансионаты, апарт-отели, термальные объекты, гостевые дома, горные дома", - перечисляют эксперты. Также под него попадёт и часть дополнительных услуг, которые предложат места размещения.