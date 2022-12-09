Горнолыжные курорты, куда любят ездить итальянцы

5 ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ, КУДА ЛЮБЯТ ЕДИТЬ МИЛАНЦЫ

Есть много престижных мест, куда можно добраться из Милана менее чем за 3 часа, чтобы покататься на горных лыжах в выходные или в течение дня.

Одни из плюсов - отличное сообщение с автомагистралями, что позволяет добраться до места за несколько часов, миланский аэропорт Мальпенса и железнодорожная линия TAV.

Вот 5 излюбленных миланцами мест для стильного отдыха с элегантными шале, ультрасовременными удобствами и сказочными видами, где можно покататься на лыжах недалеко от города.

1. Пиани ди Боббио: расстояние от Милана 1 час 10 минут

Проснувшись в Милане, вы вполне можете отправиться после обеда на прогулку на снегоступах в Пьяни-ди-Боббио. Всего за час с небольшим можно доехать по автостраде из Милана до этого горнолыжного курорта, расположенного между Лекко и Бергамо.

Ски-пасс на Пьяни-ди-Боббио, действующий в течение нескольких часов, одного дня или более длительного срока, позволяет пользоваться 11 подъемниками, обслуживающими 35 км горнолыжных трасс: 10 км синих, 16 км красных и 9 км черных.

К услугам любителей сноуборда - парк Боббио площадью более 1500 кв.м., а для любителей прогулок на снегоступах - два удобных маршрута, которые приведут вас на высоту 1900 метров над уровнем моря.

2. Пила: расстояние от Милана 2-3 часа

Идеально подходит для тех, кто желает отправиться из Милана в горы на все выходные или на целую неделю. На курорте Пила, расположенном в регионе Валле д'Аоста, есть все, о чем могут мечтать любители горных лыж, сноуборда и прогулок на снегоступах.

16 подъемников, включая 8 кресельных и 3 кабинных, обслуживают более 70 км трасс. Некоторые маршруты особо живописные, например, трасса Писта-дель-Боско и Куи-1.

Для любителей прогулок на снегоступах организуют специальные ночные экскурсии, а если вы хотите отточить свои навыки катания на сноуборде - в двух шагах от кресельного подъемника Гримод на высоте 2200 м вас ждет парк Ареаэффэ/Areaeffe.

Тем, кто хочет просто подышать горным воздухом, стоит есть на канатную дорогу Аоста-Пила. За 18 минут вы поднимитесь из центра города до деревни, расположенной на высоте 1800 м, где сможете прогулять по еловому и лиственничному лесу.

3. Мадезимо: расстояние от Милана 2-3 часа

До горнолыжного курорта Мадезимо можно добраться из Милана на машине за 2-3 часа, в зависимости от пробок и дороги, по которой вы решите поехать. По большей части вы будете огибать озеро Комо, наслаждаясь великолепными видами.

Советуем провести на склонах Мадезимо хотя бы пару выходных, а лучше целую неделю, чтобы не упустить возможность ночного (до 22:30) катания в среду и субботу и поужинать на горной базе Ларичи. Также для всех желающих местные гиды организуют прогулки на снегоступах в ночь полнолуния.

4. Кьеза Вальмаленко: расстояние от Милана 2-3 часа

Менее чем за 3 часа из Милана можно также добраться до местечка Кьеза Вальмаленко провинции Сондрио, откуда открывается захватывающий вид на Альпы Палу.

Среди недавно обновленных подъемников Кьеза Вальмаленко, относящихся к горнолыжному курорту Вальмаленко, самая большая в мире канатная дорога с кабинами на 160 человек! Это канатная дорога Кьеза Вальмаленко, известная как Snow Eagle, поднимет вас с 985 м на высоту 2078 м менее чем за 4 минуты со скоростью 10 м/с.

Общая протяженность трасс Кьеза Вальмаленко составляют 35 км. Некоторые спуски особенно живописны, такие как синяя трасса Сассо-Альто-Пало, красная Барки и черная Нана-Сассо-Альто.

5. Бормио: расстояние от Милана 3-4 часа

Если вы предпочитаете скоростной спуск, лучший курорт для вас - Бормио. Именно здесь проходят соревнования Кубка мира по скоростному спуску по очень длинной трассе Стельвио с перепадом высот с 2255 м до 1268 м и максимальным уклоном 60%. Если вам по душе более спокойное катание - подъемники Бормио обслуживают 50 км трасс, 20 из которых также подходят для начинающих; также имеется большой снежный парк и 2 тренировочных поля.

В Бормио немало живописных маршрутов для походов на снегоступах, но особенно рекомендуем маршруты Сентьеро-делле-Сордженти, приводящий на высоту 2000 м, и Сентьеро-дель'Aблес, подходящий для опытных спортсменов.

Миланцы также совершают из Бормио однодневные поездки на курорты Санта-Катерина и Ливиньо. Помимо катания, сюда едут на шоппинг, поскольку это зона tax free.

5 ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ, КУДА ЛЮБЯТ ЕДИТЬ ВЕНЕЦИАНЦЫ

При упоминании Венеции на ум приходят многочисленные архитектурные и природные шедевры, которыми так богат город и его лагуна, но не все знают, что менее чем за два часа из Венеции можно добраться до некоторых известнейших горнолыжных курортов в Доломитовых Альпах. Если вы планируете съездить в горы лишь на несколько дней, можно остановить выбор на более близких курортах, таких как Невегал и плато Азиаго.

Вот 5 мест, перечисленные в порядке возрастания удаленности от города, где можно покататься на лыжах недалеко от Венеции и ощутить вкус зимы в северной Италии.

1. Невегал: расстояние от Венеции 1 час 20 минут

Близость Невегала к автомагистрали A27 Местре-Беллуно делает это место идеальным для лыжников выходного дня. Горнолыжный курорт Альпе-дель-Невегал в провинции Беллуно предлагает 23 км трасс для катания на лыжах и сноуборде на высоте до 1675 м и 5 подъемников.

Любители горных лыж должны покорить трассу Кока-Басса с ночным катанием по пятницам с 20:00 до 22:30.

2. Плато Азиаго: расстояние от Венеции 1 час 30 минут

Плато Азиаго в провинции Виченцы - одно из излюбленных мест венецианцев из-за широкого выбора имеющихся здесь возможностей.

Здесь проложено 500 км трасс для беговых лыж, относящихся к курортам, расположенным в различных муниципалитетах этого района: районе Каберлаба, курортах Мелетте 2000 и Валь Формика-Чима Ларичи на высоте 1767 м.

На всем плато Азиаго имеется 40 подъемников и 80 км горнолыжных спусков.

На каждом курорте есть свой ски-пасс по цене от 18 до 26 евро.

3. Дзольдо Альто: расстояние от Венеции 1 час 35 минут

Дзольдо Альто, относящийся к провинции Беллуно, является ближайшей точкой горнолыжного района Ски Чиветта и самым большим из тех, куда легко добраться из Венеции.

В Дзольдо имеется 35 км горнолыжных трасс, включая черную трассу Фоппе, на которой проходят Кубки мира по слалому среди женщин и гигантскому слалому.

По пятницам и субботам в декабре открыто ночное катание как на Фоппе, так и на красной трассе Кристелин. И если вы любите походы на снегоступах, Дзольдо-Альто - это то, что вам нужно.

Ски-пасс для Дзольдо-Альто входит в Dolomiti Superski.

4. Сан Вито ди Кадоре: расстояние от Венеции 1 час 55 минут

Сан-Вито-ди-Кадоре в провинции Беллуно - отправная точка для горнолыжного района Сан-Вито; к вашим услугам 4 синих, 4 красных и одна черная трасса общей протяженностью 16 км и 6 подъемников.

Это идеальное место для прогулок по горам и для походов на снегоступах.

Ски-пасс на Сан-Вито можно приобрести отдельно, но если вы планируете провести неделю на горнолыжных склонах около Венеции, советуем вам выбрать ски-пасс Dolomiti Superskipass; его цен выше, но он дает доступ и в горнолыжный регион Dolomiti Superski, и на курорт Сан-Вито.

5. Кортина д'Ампеццо: расстояние от Венеции 2 часа 10 минут

Королева Доломитовых Альп, где наряду с Миланом пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года, - идеальное место для тех, кто приезжает в горы надолго. Зона катания - великолепная долина Ампеццо, окруженная величественными Доломитовыми Альпами.

Любите ли вы кататься на лыжах, ходить на снегоступах, сноуборде или просто наслаждаться отдыхом, в Кортине д'Ампеццо вы найдете все, что ищете: 120 км трасс для начинающих и опытных лыжников, 38 подъемников, 7 круговых маршрутов для беговых лыж и очень хорошо оборудованный сноупарк.

5 ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ, КУДА ЛЮБЯТ ЕДИТЬ РИМЛЯНЕ

Вечный город поражает не только туристов, но и римлян, которые знают его как свои пять пальцев. Зимой итальянцы привыкли проводить выходные, катаясь на горных лыжах. Не верится, но недалеко от Рима таких мест предостаточно: Терминилло и Монте Ливата в регионе Лацио, Кампо Феличе и Овиндоли в регионе Абруццо. Отдельного упоминания заслуживает Капракотта в регионе Молизе почти на границе с Абруццо. Это самый высоко расположенный городок в центральной и южной Италии, из Рима сюда можно добираться на машине за 2 с половиной часа.



Горнолыжные курорты, куда легко можно добраться из столицы на машине, а в некоторых случаях даже на прямых автобусах, также подходят для прогулок на снегоступах и прогулок на свежем воздухе.



Вот 5 мест плюс одно, где можно покататься на лыжах рядом с Римом.

1. Монте Ливата: расстояние от Рима 1 час 30 минут

На главной горе итальянской столицы расположен единственный горнолыжный курорт провинции Рима.

Здесь есть 5 горнолыжных трасс, обслуживаемых 4 подъемниками. Также имеется Family Park в Кампо дель Оссо и четыре трассы для беговых лыж.

Для любителей прогулок на снегоступах есть тропы, по которым вы сможете подняться на высоту 1550 метров и днем, и на закате, чтобы насладиться еще более волшебными впечатлениями.

2. Кампо Феличе: расстояние от Рима 1 час 40 минут

До Кампо Феличе в регионе Абруццо легко доехать по автомагистрали Рим - Акуила. Римляне любят этот курорт не только за удобство логистики, но и за очень современные подъемники: 9 кресельных, 2 бугельных, 1 бугельный ручной и 3 ленточных обслуживают 23 трассы общей протяженностью более 30 км, 15 из которых предназначены для лыжников среднего уровня подготовки и 10 для экспертов, такие как Делле-Акуиле, которая спускается по Монте-Ротондо с перепадом высот более 600 м.

Для детей есть учебные склоны и трасса с покрытием для сноутюбинга длиной 90 м. А для любителей сноуборда - хорошо оборудованный снежный парк.

Ски-пасс для Кампо Феличе рассчитан на один день, цена варьируется в зависимости от периода, но также есть возможность купить ски-пасс, действующий от 1 до 4 часов.

3. Терминилло: расстояние от Рима 1 час 50 минут

Одним из излюбленных у римлян является Терминилло, исторический горнолыжный курорт в провинции Рьети, куда можно добраться менее чем за 2 часа.

Подъемники в Терминилло расположены между Терминилуччо и Терминиллетто на высоте до 2100 м. Общая длина трасс составляет 30 км, из ни 10 трасс для горных лыж: 6 красных, 3 синих и одна черная.

Если более опытные лыжники предпочитают места с более сложными склонами, то для походов на снегоступах к Терминилло есть множество вариантов разных уровней сложности, от подходящего для всех кольца Терминилло до маршрута, ведущего к вершине, начинающегося от Кампофоронья с перепадом высот 625 м.

4. Овиндоли: расстояние от Рима 1 час 50 минут

Менее чем за два часа из Рима можно добраться курорта Овиндоли в провинции Акуилы. Его уважают даже самыми опытные лыжники за 7 черных трасс общей протяженностью 8 км. Самой известной является Пистоне, спускающаяся от Монте-Фреддо с высоты 1990 м к станции канатной дороги с перепадом высот 540 м. А на высоте почти 2000 м находится один из двух снежных парков Овиндоли, Верхний парк Маньола (Magnola Upper-Park).

Трассы Овиндоли обслуживаются 11 подъемниками; трассы Дольче Вита и Тополино в определенные дни недели освещаются до 19:30.

5. Пескассероли: расстояние от Рима 2 часа 10 минут

Всего за 2 часа из Рима можно доехать до Национального парка Абруццо, Лацио и Молизе. Когда выпадает снег, в Пескассероли устремляются любители прогулок на снегоступах, поскольку здесь имеется огромное количество пролегающих через вековые леса троп, с которых открываются захватывающие виды на горы Абруццо.

Почти все горнолыжные трассы Пескассероли подходят для начинающих, но есть и по-настоящему сложный спуск - Диреттиссима, ведущий с горы Монте-Вителле с перепадом высот 563 м и уклоном 42%. А для беговых лыж проложены закольцованные трассы длиною 5, 10, 20 и 30 км на плато Маккиарвана.

Бонусный трек: Рим-Кортина на поезде

Жемчужина Доломитовых Альп, Кортина д'Ампеццо, - один из самых привлекательных горных курортов в мире. Это непревзойденное сочетание великолепных трасс, где пройдут Олимпийские игры 2026 года, ультра-персонализированных услуг и роскошных отелей. Публика этого курорта - клиенты, возвращающиеся сюда из года в год, предпочитающие приватность и эксклюзивность.

Из Рима сюда попасть не так трудно, как кажется. На скоростном поезде до Кортины можно добраться чуть более чем за 6 часов.