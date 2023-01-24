На популярном курорте открылся самый дорогой отель в мире

В Дубае большой светской вечеринкой анонсировали открытие в феврале "долгожданного" отеля Atlantis The Royal. Отель, предлагающий туристам вызывающую роскошь - и безумные цены - расположился на искусственном острове Дубая Пальма Джумейра, и предлагает туристам "виды на Аравийское море и пляжи Пальмы", как анонсирует сам отель, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Открытие, согласно дубайской прессе, отмечали "звезды первой величины".

Отель, концепт которого создатели поясняют как "нас попросили помечтать по-крупному", расположился на 63 гектарах территории. Он насчитывает 795 номеров и люксов, 17 ресторанов, не менее 90 бассейнов, собственный огромный аквапарк и так далее.

"Когда мы создавали этот проект, нас попросили помечтать по-крупному. Создать что-то уникальное и знаковое для Дубая - и когда я смотрю на это сейчас, я поражен дерзостью всей затеи", - заявил Джеймс фон Клемперер, президент и руководитель отдела дизайна Kohn Pedersen Fox Associates, архитектурной фирмы, которая создавала отель. Инициатором создания выступила Kerzner International, которая является владельцем и разработчиком Atlantis The Royal, а также других роскошных комплексов и резиденций, а также игр и развлечений. Он управляет четырьмя брендами: Atlantis Resorts and Residences, One&Only Resorts, Mazagan Beach & Golf Resort и Siro Hotels .

Бронирования в новом супер-отеле открываются с 10 февраля.