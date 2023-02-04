https://news.day.az/tourism/1534924.html Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении
Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении
Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в Twitter.
"Сегодня с находящимся в Азербайджане вице-президентом правительства Черногории и министром капитальных инвестиций Эрвином Ибрагимовичем было подписано Соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Черногорией. Это Соглашение упростит взаимные поездки граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между нашими странами", - говорится в публикации.
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