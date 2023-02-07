В Египте изменились правила работы магазинов duty free

В магазинах duty free в Египте изменили правила работы, согласно которым теперь туристам разрешается покупать до двух литров спиртных напитков и двух блоков сигарет. Об этом сообщает TourDom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что раньше туристы могли купить до трех литров спиртных напитков и трех блоков сигарет. Новые правила начали действовать с февраля. Как и прежде, путешественникам позволяется потратить до 200 долларов при предъявлении загранпаспорта. Кроме того, туристы, покупающие товары на сумму до 15 тысяч египетских фунтов, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Раньше этот лимит составлял 10 тысяч.