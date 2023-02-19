Стюардесса раскрыла ошибку, которую совершает большинство пассажиров перед посадкой в самолет

Большую ошибку совершает большинство туристов перед посадкой на борт самолета. Речь идет об отказе брать с собой еду в ручную кладь. Соответствующий видеоролик появился в аккаунте стюардессы Сиеррs Мистт в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По словам девушки, рейсы часто задерживаются, что ставит пассажиров в сложное положение, т.к. питание и напитки в аэропортах не из самых дешевых. Что может исправить ситуацию, так это взятый с собой перекус, который спасет пассажиров от голода во время ожидания рейса.

"Я забочусь о том, чтобы у меня всегда были собственные закуски и вода, когда я сажусь в самолет. Вы никогда не знаете, когда у вас случится задержка вылета, ведь бортпроводникам предписано не раздавать питание или напитки, пока не пройдет определенное время", - пояснила она.

Некоторые пассажиры, особенно опытные, уже знают об определенных рисках не вылететь вовремя, поэтому берут с собой полноценный обед. Кроме того, если еда на борту окажется невкусной, бюджетной альтернативы не будет. Вывод: позаботиться о пропитании заранее. Так, путешественница Сима Панхания всегда берет с собой упаковку лапши быстрого приготовления. В видеоролике, опубликованном в TikTok видно, как она просит у стюардессы горячую воду, чтобы она могла приготовить закуски на борту.

"Если вы летите и ненавидите еду в самолете, обязательно возьмите с собой лапшу быстрого приготовления", - посоветовала девушка. На кадрах видно, как туристка заварила лапшу и добавила к ней соус и сливочное масло из порции бортового питания. Из включенного в перелет обеда ей также пригодилась булочка.

Пользователям понравилась идея путешественницы. "Я не могу дождаться, когда снова сяду в самолет, просто чтобы сделать это, я хочу есть острую лапшу в самолете", "Я часто летаю, и почему я никогда не думал об этом", - такие комментарии оставили они.