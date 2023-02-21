В Египте нашли способ быстро удвоить число коек для туристов

"Использовать богатство современной недвижимости Египта" для "максимального увеличения индивидуального туризма" призвал египетский бизнес и граждан премьер-министр страны Мостафа Мадбули. По его оценкам, этот способ может быстро удвоить число коек для туристов, а также обеспечить им дешёвый и приватный туризм, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По сути Египет пытается "заново открыть" туризм в апартаментах и кратковременную сдачу недвижимости туристам, давно освоенную европейскими городами - настолько, что некоторые уже не знают, как с этим бороться. А в Египте власти пока поручают "наилучшим образом использовать богатство современной недвижимости в египетских туристических и новых городах, превратив эти активы в туристические объекты и гостиничные номера для максимального увеличения индивидуального туризма". Как заявляют египетские СМИ, с точки зрения г-на Мадбули такой подход "принесет пользу владельцам, которые смогут сдавать свои помещения в аренду и получать прибыль, а также принесет пользу государству, привлекая больше туристов".

"Многие иностранные семьи будут стремиться провести свой отпуск в этих единицах с большей конфиденциальностью", - заявил г-н Мадбули. Он также выразил уверенность, что этот шаг положительно повлияет на другие виды коммерческой деятельности в непосредственной близости от этих единиц, такие как рестораны и торговые центры.

Отметим, ранее министр туризма Ахмед Исса заявил, что, хотя Египет надеется удвоить число туристов до 25-30 миллионов к 2028 году, в настоящее время он может привлекать не более 14-15 миллионов туристов ежегодно - на большее число просто нет мест в гостиницах. Поэтому, чтобы удвоить это число, добавил Исса, Египту необходимо удвоить гостиничные номера, предложить недорогие авиаперелеты и разнообразить туристические продукты. Видимо, предложить туристам "богатство современной недвижимости" предполагается одним из решений.