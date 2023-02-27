Туристам сообщили, почему никогда не надо бронировать последний рейс дня

Никогда не бронировать последний вылетающий рейс дня, особенно зимой и летом, призвала сотрудница отдела маркетинга одной из зарубежных авиакомпаний. Рекомендация связана с тем, что именно эти рейсы чаще остальных задерживаются или отменяются, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщила газета The Sun, девушка часто путешествует и получает бесплатные билеты от работодателя и знает некоторые тонкости работы перевозчиков. Сотрудница объяснила, что туристам, которые не готовы в случае задержки или отмены рейса ожидать следующего реса, лучше отказаться от поздних вечерних вылетов, даже если билет будет самым дешевым. "Задержки и отмены рейсов, связанные с погодой, гораздо чаще встречаются зимой, поэтому вот как вы можете быть готовы. Если вы можете, забронируйте самый первый самолет по своему маршруту, потому что, если вы купите билет на последний рейс дня, у вас не будет никаких вариантов. Но если вы забронируете место на первом рейсе, у вас будет гораздо больше возможностей "перебронироваться" или отправиться туда, куда вам нужно", - посоветовала авиаэксперт. Рекомендация касается не только зимних маршрутов, но и пиковых летних, когда из-за большого объема перевозок часто случаются отмены вылетов.

"Ранняя пташка поднимается в воздух, по статистике, с меньшими задержками и меньшим количеством отмен. Чем позже вылет, тем больше вероятность того, что ваш рейс будет отложен или отменен. С течением дня у авиакомпаний остается все меньше возможностей для пассажиров, поэтому, если вам действительно нужно успеть вовремя, утренний рейс часто является лучшим выбором", - подтвердила бывший пилот Кэтлин Бэнгс в беседе с Forbes.

Впрочем, маркетолог авиакомпании поделилась и другими способами уменьшить влияние извне на долгожданный отпуск, если рейс отменен или задерживается. "Бронируйте прямой рейс, когда это возможно, потому что, если ваш рейс задержится, вам не придется беспокоиться о том, что вы пропустите стыковку", - такую рекомендацию дала она. Кроме того, если стыковочного рейса не избежать, лучше выбирать рейсы с достаточным временем между пересадками. "Если бы был выбор между рейсом с короткой или чуть более длительной пересадкой, я бы выбрала более длинную", - объяснила она.