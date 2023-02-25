Туристов затравили водители тук-туков на Шри-Ланке

Водители тук-туков тропической Шри-Ланки затравили иностранных туристов, не давая им пользоваться такси. Такую жалобу немецкой путешественницы опубликовало издание Newswire, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По словам зимовщицы, местные водители трехколесных транспортных средств преследовали ее и группу друзей за попытку путешествовать с помощью службы такси на основе приложений в Матаре - самом южном городе страны. В видеообращении она рассказала, что в компании друзей прибыла в Матару на автобусе 18 февраля и забронировала машину через местную службу такси на основе приложения, чтобы добраться до пляжа Мирисса.

Однако когда они попытались сесть в транспортное средство, группа местных водителей тук-туков подбежала и стала мешать им сесть в машину. Испуганная туристка утверждала, что она и ее друзья были вынуждены отправиться в другой район, чтобы встретиться там с таксистом, но снова попали в окружение местных "тук-тукеров". Далее она сообщила, что навязчивые водители отстали от них только тогда, когда немцам пришлось оплатить "комиссионные" за моральный ущерб и возможность путешествовать на машине через службу такси на основе местного приложения.

Как оказалось, это не единичный случай преследования приезжих. Ранее 7 февраля на видеозаписи, снятой двумя иностранными туристами на трехколесном автомобиле, видно, как водитель оскорбляет и предупреждает туристов, чтобы они не пользовались приложением в районе Галле. Инцидент произошел после того, как туристы забронировали трехколесный транспорт через службу такси на основе местного приложения. Вероятно, местные работники не желают делить прибыль с приложением и в этом деле крайними оказываются обычные туристы.

Справка: Тук-тук как вид транспорта распространен на Шри-Ланке повсеместно, является идеальным средством передвижения на небольшие расстояния. Для переездов на длительные дистанции не подходят из-за небольшой скорости и общей дороговизны такой поездки, проще использовать для этих целей автобусы, поезда или такси. Кроме того, это один из основных способов заработка для жителей островного государства, расположенного в Индийском океане.