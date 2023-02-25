ЕС планирует усилить пограничный контроль
Европейский союз (ЕС) должен усилить визовый контроль и охрану границ на въезде в Шенгенскую зону.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в пятницу еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, выступая на пресс-конференции по пограничному контролю в Афинах.
"Нам необходимо усилить контроль над заявками на визы и безопасность на наших границах, - передает ее слова агентство AFP. - Сегодня только половина из тех, кто въезжает в ЕС с визой, проходят проверку системой обмена информации в рамках Шенгенской зоны. Это означает, что у нас много непроверенных россиян".
Еврокомиссар в этой связи также отметила необходимость увеличения бюджета на охрану границ.
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