Петербургский аэропорт закрыли

Петербургский аэропорт "Пулково" закрыли из-за неопознанного летающего объекта, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "112".

На территории аэропорта введен план "Ковер". Он означает требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства аэропорта всех судов, за исключением военных и спасательных.

Отмечается, что он вводится только в исключительных случаях.

Отметим, с 21 февраля начался процесс перевода учащихся во II полугодии 2022-2023 учебного года. Процесс перевода осуществляется на портале sy.edu.az.