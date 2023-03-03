Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу

Около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий, пострадали после попадания самолета в сильную зону турбулентности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал Imaz Press.

По данным издания, инцидент произошел с пассажирским лайнером, принадлежащим авиакомпании Condor Airlines. В общей сложности на борту находилось 270 человек. Отмечается, что лайнер попал в зону турбулентности во время полета над воздушным пространством Сейшельских островов.

Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Плезанс на Маврикий, в связи с чем воздушному судну был отдан приоритет при посадке перед другими лайнерами. В результате десятки направлявшихся на курорт путешественников вместо отдыха отправились в больницу.

Известно, что 17 раненых пассажиров были госпитализированы в островной госпиталь имени Джавахарлала Неру. В настоящее время они находятся под медицинским наблюдением.