Популярная страна будет платить туристам по 5000 долларов

Платить туристам по 5000 долларов за посещение своей территории запланировала одна некогда популярная страна. Такое заявление сделали тайваньские чиновники, соответственно речь идёт и не об американских, а о тайваньских долларах. В переводе 5000 тайваньских долларов на доллары США это будет всего лишь $164 или немногим больше 278,80 AZN по текущему официальному курсу. Правда это нижний порядок суммы - верхний составляет 20 тыс. тайваньских долларов или $654, или почти 50 тыс. руб. соответственно. Поощрения планируется выделить с размахом - примерно 0.5 млн отдыхающим, а главная цель, заявленная чиновниками - помочь правительству достичь своей цели в 6 миллионов посетителей к концу года. Об этом сообщает издание Points Guy, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Причина проста: Тайвань полностью открыл свои границы только в октябре прошлого года из-за пандемии COVID-19, и до сих пор ему не удалось привлечь даже десятую часть числа туристов прежних лет. До пандемии ежегодное число посетителей составляло около 11,8 миллиона человек, но в прошлом году оно сократилось до 9000 человек. В итоге вернуть турпоток рассчитывают такими щедрыми бонусами.

Как пояснил Чан Ши-чжун, гендиректор Тайваньского туристического бюро, сказал, данные выплаты будут отправляться в цифровом виде на туристическую карту, которой можно будет воспользоваться только на Тайвани - это гарантирует, что все наличные деньги будут возвращены непосредственно в туристический сектор страны.

"Международные туристы, получившие 5000 тайваньских долларов, не получат их до прибытия. Сумма будет храниться на электронной билетной карте, которую можно будет использовать для оплаты питания, проживания и других транспортных расходов во время их пребывания здесь", - добавил чиновник. Он также пояснил, что бонусные карты, предположительно, будут распределять в рамках ряда "рекламных мероприятий" в этом году.

"Тайвань нашел умный способ сообщить миру, что он открыт для и туризма", - добавляют эксперты издания. Они также напомнили, что за счёт бонусов пытаются привлечь туристов и другие страны - так, Гонконг сообщил, что раздает полмиллиона бесплатных авиабилетов в попытке вернуть посетителей. Сработает ли мера - пока никто не знает. Дело в том, что помимо общей неопределенности на туристическом рынке, оставленной "на память" пандемией COVID-19, туристов отпугивает вероятная эскалация напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Хотя в том же США Тайвань в рекомендациях по поездкам упомянут в числе стран, где можно соблюдать "обычные меры предосторожности", предупреждения США в адрес Китая о возможном вторжении всё еще звучат, "обмены любезностями" в виде прохода китайских военных кораблей у Тайваня продолжаются, и туристы совсем не хотят оказаться крайними.

Также эксперты пояснили, что турист, заработавший такое финансовое поощрение может себе позволить. "Стоимость жизни в этой части Азии ниже, чем во многих ее более крупных соседях, и недельный отпуск может стоить вам меньше, чем то же самое время, проведенное во многих европейских направлениях", - отмечают они. В качестве примера они приводят стоимость номера в отеле в июне - $84 на двоих в 5*. Как другой показатель они также отмечают "индекс бигмака" - т. е. среднюю стоимость типичного бургера в "МакДональдсе" - на Тайвани он обойдётся в 2.5 доллара - существенно дешевле, чем на его "исторической родине" в США - там он стоит немногим больше $6.

"Субсидии в размере 164 долларов, вероятно, будет недостаточно, чтобы склонить туристов к посещению, когда перелет может стоить в три или четыре раза дороже. Однако непосредственно на Тайване на эту сумму можно себя порадовать невероятной едой и другими удовольствиями", - делают вывод эксперты.