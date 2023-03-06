Азербайджан в десятке лучших стран мира для отдыха

Азербайджан попал в десятку лучших стран мира для отдыха в 2023 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor, передает в понедельник Day.Az.

Лучшей страной мира для отдыха в 2023 году названа Куба.

Второе и третье места рейтинга заняли Вьетнам и островное государство Маврикий. За ними следуют Камбоджа и Таиланд. Лучшими местами для путешествий также признаны Каймановы острова, Марокко и Непал. На 10 строчке среди самых востребованных туристических направлений разместилась Польша.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе миллионов комментариев и отзывов путешественников со всего мира, оставленных на сайте TripAdvisor.