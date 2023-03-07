Туристов предупредили о смертельной инфекции на популярном курорте

Как минимум у шести туристов, отдыхающих на Ибице - одном из самых "тусовочных" курортов Испании, - выявлена лихорадка Денге. Правительство королевства объявило о лихорадке и выпустило предупреждение для путешественников накануне пикового сезона отпусков, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Известно, что шесть пострадавших от укусов комаров прибыли на курортный остров из Германии и заразились в период с мая по ноябрь прошлого года. Заболевание наиболее опасно в летнее время. Однако комары могут прятаться в многоквартирных домах и зимой, например, в сыром подвале. Поскольку сезон отпусков уже приближается, власти Испании опубликовали предупреждение о том, что на курортах сохраняется "умеренный" риск заражения туристов в летний период и призвали не терять бдительность.

"Одним из потенциальных переносчиков лихорадки денге является комар Aedes albopictus, присутствующий на всей территории, в испанском Средиземноморье и на Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица и Форментера), а также в некоторых внутренних районах и на севере страны (Кантабрия, Бильбао и др.). Узнав об этих случаях, власти Балеарских островов запланировали такие действия, как соответствующий эпиднадзор и борьба с переносчиками, а также информирование общественности, которые будут проводиться до и во время начала сезона активности переносчиков", - заявило Министерство здравоохранения Испании.

Справка: Лихорадка денге является классической геморрагической лихорадкой, для которой характерно достаточно тяжелое течение. Это потенциально смертельная инфекция, распространяемая комарами. Однако лихорадку Денге переносят далеко не все виды комаров. Основными переносчиками болезни являются комары Aedes aegypti, реже Ae. albopictus.

По данным специалистов, симптомы обычно проявляются у человека через 4-10 дней после укуса зараженным насекомым.

Перечислим признаки вируса денге:

высокая температура сильная головная боль ломота в теле сыпь, состоящая из плоских или слегка выпуклых пятен опухшие железы у некоторых инфицированных людей могут появиться более серьезные симптомы, например, неоднократные заболевания и кровоточивость десен и/или кровотечение из носа

Заболевание сопровождается интоксикацией и сильным воспалительным процессом. Летальность лихорадки Денге выше, чем у гриппа или коронавируса, согласно информации экспертов. В зависимости от типа заболевания она может достигать 20-30%.