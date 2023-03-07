AZAL открывает рейсы из Баку в Трабзон на побережье Черного моря

Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, открывает новый маршрут из Баку. С 4 мая авиакомпания запускает полеты по направлению Баку-Трабзон-Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Рейсы запланированы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Расположившийся на побережье Черного моря Трабзон славится своей богатой культурой и интересной историей. Пляжный сезон в Трабзоне продолжается с мая по октябрь.

Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways.