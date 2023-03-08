В Молдове начали проверку отменяющей рейсы авиакомпании Air Moldova

Министр регионального развития инфраструктуры Лилия Дабижа заявила в ходе брифинга, что власти начали проверку авиакомпании Air Moldova, отменяющей рейсы ежедневно со 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Дабижи, проверку проводит орган гражданской авиации Молдовы.

"Air Moldova - это частная компания, а не государственная организация. Как только у нас будут результаты или выводы по результатам проверок, мы о них сообщим", - пояснила министр.