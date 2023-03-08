https://news.day.az/tourism/1544723.html В Молдове начали проверку отменяющей рейсы авиакомпании Air Moldova
В Молдове начали проверку отменяющей рейсы авиакомпании Air Moldova
Министр регионального развития инфраструктуры Лилия Дабижа заявила в ходе брифинга, что власти начали проверку авиакомпании Air Moldova, отменяющей рейсы ежедневно со 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Дабижи, проверку проводит орган гражданской авиации Молдовы.
"Air Moldova - это частная компания, а не государственная организация. Как только у нас будут результаты или выводы по результатам проверок, мы о них сообщим", - пояснила министр.
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