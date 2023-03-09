Около 300 пассажиров круизного лайнера заболели кишечной инфекцией

Около трехсот пассажиров и членов экипажа заболели кишечной инфекцией на круизном лайнере Ruby Princess. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что круиз проходил с 26 февраля по 5 марта, лайнер уже пришвартовался в Галвестоне, штат Техас. Болезнь затронула как минимум 284 из 2881 человек. У них наблюдаются такие симптомы, как приступы рвоты и диареи.

Что именно вызвало вспышку заболевания не уточняется. В то же время компания Princess cruises, которой принадлежит судно, назвала наиболее вероятной причиной норовирус, передает CBS News. Телеканал отмечает, что норовирус часто называют "вирусом круизных судов".

В 2020 году корабль Ruby Princess стал очагом коронавируса корабля. Тогда сотни пассажиров оказались инфицированы, а 15 человек погибли.