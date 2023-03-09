Японский стартап отправит туристов в стратосферу

Японская компания Iwaya Giken предложила туристам слетать в специальной капсуле на высоту 25 километров. Это ниже границы космического пространства, но достаточно, чтобы увидеть изгиб Земли под черным небом.

Как передает Day.Az со ссылкой на knife.media, цена за "космическую экскурсию" составит около 24 миллионов иен. Iwaya Giken также готова продать капсулу для полетов за 100 миллионов иен.

"Это безопасно и экономично для людей. Идея состоит в том, чтобы сделать космический туризм доступным для всех", - заявил генеральный директор компании Кейсуке Ивая.