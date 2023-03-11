Азербайджан открывает новые авиасообщения с Европой и облегчает выдачу виз

Текущий год станет значительным в развитии туристического сектора Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье на новостном ресурсе Euronews.com.

"Азербайджан готовится к важному году для развития туризма, открывая новые авиасообщения с Европой и облегчая выдачу виз, что позволит миллионам путешественников насладиться достопримечательностями и захватывающими дух пейзажеми страны", - говорится в статье.

Флориан Зенгстшмид, генеральный директор Совета по туризму Азербайджана, слова которого приводятся в статье, отмечает, что туристическая индустрия Азербайджана "очень активна и ярка".

"Мы очень гордимся биоразнообразием Азербайджана. Завораживают многообразие ландшафтов и климатических зон. За последние годы было разработано множество новых проектов и определены направления развития: открылись новые отели, существенно расширилась туристическая инфраструктура ", - сказал Зенгстшмид.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан посетили более 1,6 миллиона иностранных граждан, что вдвое превысило показатель 2021 года (790 062).