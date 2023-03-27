В Таиланде предсказали экстремальные условия для туристов

В Таиланде прогнозируют экстремально жаркое лето с температурами в некоторых местах до 43 градусов и средней температурой 38-39 градусов - это заметно выше, чем обычно. При этом туристов, сейчас находящихся в стране, метеорологический департамент предупреждает, что на данный момент их ожидает плохая погода наоборот - похолодание с резким ветром, грозами и сильными волнами, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По данным метеорологов, самая жаркая погода на этой неделе была зафиксирована на севере страны: в четверг температура достигла 41.5°C. В районе Бангкока слегка прохладнее - самая высокая температура на уровне 38.5°C.

В среднем в Таиланде ожидается около 35.5 градусов. При этом согласно прогнозу погоды департамента Таиланд ожидает перемена погоды, в первую очередь на побережьях, обещают грозы и порывистый ветер.

Погоду определяет антициклон, пришедший из Китая, который распространится на Южно-Китайское море и верхнюю часть северо-востока Таиланда. В итоге летние штормы, порывы ветра и град обрушатся на северо-восток, а затем на другие регионы. Туристам советуют следить за прогнозом погоды и избегать пребывания на открытом воздухе во время штормов.

Пока прогноз погоды на ближайшие даты на Пхукете ливней не обещает. Туристам обещаны +33-34 градуса и переменная облачность.

Напомним, что экстремально жаркое лето пообещали синоптики и в Европе. Температурные рекорды лета 2022, когда на курортах Европы жара зашкаливала за +40 градусов, повторятся и в летнем сезоне-2023. Другими словами - все прошлогодние проблемы только усугубятся, а тёплая бесснежная зима добавит грядущему летнему сезону неприятностей: например, недостаток снега обернётся недостатком воды. Так что "старую добрую Европу" ждёт повторение прошлогоднего кошмара, и туристам не рекомендуют туда соваться.