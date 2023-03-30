Туристам сообщили, как не попасть в жадные лапы таксистов-мошенников

Свои советы туристам, как не попасть в жадные лапы таксистов-мошенников, озвучил туристический эксперт на страницах британского издания Express, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявил Джек Митчелл, глава отдела валютных операций FairFx, "уличные" такси часто пытаются содрать с туриста огромные суммы. Но есть способы этого избежать.

Среди наиболее распространённых уловок, которые употребляют как водители такси, так и "тук-туков", т. е. такси на основе "двухколёсных" средств передвижения - это, в первую очередь, сломанный счётчик - водители утверждают, что он сломался и называют завышенную цену на поездку. Вторая уловка, особенно популярная в азиатских странах - попробовать убедить туриста, что выбранный им пункт назначения - гостиница, храм или музей - не работает и попытаться отвезти его в магазин, отель или ресторан, с которым находится в сговоре. И, наконец, туриста часто везут запутанным маршрутом, чтоб содрать с него как можно больше денег. "Туриста, незнакомого с местом, легко обмануть", - отмечает эксперт.

Дальше он даёт несколько "универсальных правил, которым нужно следовать при изучении новых мест":

Никогда не ловите такси на улице. Всегда обращайтесь к "официальным источникам": вызывайте такси со стойки информации в аэропорту, из туристических информационных центров или со стойки отеля. Также можно нанять лицензированное такси в официальных местах. Владелец жилья или отеля, а также туристические информационные центры должны помочь туристу в этом вопросе.

"Знайте общую стоимость поездки. Спросите у консьержа отеля или обратитесь к онлайн-калькулятору стоимости проезда, а также убедитесь, что счетчик работает, прежде чем садиться в автомобиль", - заявил эксперт. Также он советует туристам погуглить среднюю стоимость поездки, чтобы убедиться, что они не переплачивают. Если водитель говорит, что счетчик сломан, возможно, лучше взять другое такси, чем рисковать переплачивать.

"Напишите адрес и часы работы вашего пункта назначения на английском языке и на том языке, на котором говорят в вашем пункте назначения", - также советует эксперт. Он напоминает, что большая часть достопримечательностей имеет веб-сайты, на которых указаны часы работы, адрес и другая информация. "Если водитель пытается отвезти вас в другое место, твердо повторите желаемое место или прекратите поездку. Используйте Google Maps или другие карты, если есть возможность, чтобы убедиться, что ваш водитель не сбивается с курса и не едет по более длинному маршруту", - добавил эксперт.

Также он напоминает туристов, что в большинстве популярных городов работают приложения по вызову такси, такие как Uber. Они во-первых, позволяют сразу представить стоимость проезда до того, как они вызовут такси, а также имеют инструменты - такие как Follow My Ride для Uber, которые позволяют друзьям отслеживать местонахождение туриста. Также в приложении туристы могут видеть куда и как они едут.

И наконец, последний совет - в большинстве достаточно цивилизованных курортов, где отдыхают туристы, общественный транспорт - отличный вариант, который может быть намного дешевле, чем такси.