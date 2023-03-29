В Южной Корее придумали, как оживить туристическую сферу

Правительство Южной Кореи выделит до 60 млрд вон на субсидии на поездки и отдых, чтобы стимулировать внутреннее потребление и оживить экономику, 29 марта сообщает KBS World, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Министр финансов Чу Кён Хо объявил детали плана стоимостью почти $50 млн в среду во время экстренного совещания по вопросам экономики и средств к существованию под председательством президента Юн Сок Ёля.

Отметив, что частные расходы в индустрии туризма и проживания еще не вернулись к допандемическому уровню из-за инфляции и высоких процентных ставок, правительство пообещало выделить 30 тысяч вон на проживание одному миллиону человек и 100 тысяч вон в качестве бонуса к отпуску для 190 тысяч работников малых и средних предприятий.

Скидки будут предлагаться в сфере онлайн-бронирования билетов в парки развлечений и билетов на транспорт, предлагаемых местными туристическими программами, а также в универмагах и магазинах беспошлинной торговли.

Правительство страны повысит месячный порог для использования подарочных сертификатов на традиционных рынках и предложит скидки в размере 17 млрд вон на основные продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства.

Будут реализованы меры по привлечению 10 млн иностранных посетителей в этом году, такие как увеличение количества рейсов и временное освобождение от программы электронных разрешений на поездки для туристов из 22 стран, включая Японию, США и Великобританию. Это связано с тем, что количество туристов в стране остается на уровне 30% от допандемического уровня.