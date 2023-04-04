https://news.day.az/tourism/1552295.html В месяц Рамазан отели в Мекке заполнены на 80%
В месяц Рамазан отели в Мекке заполнены на 80%
Заполненность гостиниц в Мекке в месяц Рамазан достигла 80%, сообщает издание Saudigazetta, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.
Согласно опубликованным данным Министерства хаджа и умру, это самый высокий показатель за последние три года, что свидетельствует о восстановление сектора после пандемии COVID-19.
Отмечается, что большой рост цен на номера отелей связан с операционными расходами, ростом цен на продукты питания и высоким спросом.
Смягчение визового режима для иностранных паломников и программы содействия паломникам из-за рубежа, принятых Саудовской Аравией, привело к высокому спросу на номера в отелях Мекки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре