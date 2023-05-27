Курорт Паттайя под водой

Сезон дождей в Таиланде стартовал с наводнения на курорте Паттайя: там затопило в том числе популярные туристические зоны. Остальной Таиланд готовится к той же участи - буйство стихии ожидают минимум до конца мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, сильный ливень, накрывший курорт Паттайя, продолжался около часа и сопровождался сильным ветром. В итоге на курорте пострадали все подверженные наводнениям места, такие как Сукхумвит-роуд, Южная Паттайя-роуд, Паттайя-Бич-роуд и другие. Уровень наводнения в некоторых районах достигал высоты от 30 сантиметров до одного метра. Правда, как добавляют СМИ, с наводнением удалось справиться относительно быстро, благодаря установке дренажей большего размера, которые оказались более эффективными при отводе воды.

"Остальным приготовиться", - почти именно так скомандовали представители Тайского метеорологического департамента. По прогнозам ожидаются проливные дожди и сильный ветер в нескольких регионах из-за влияния юго-западного муссона, охватывающего Андаманское море, Таиланд и Сиамский залив. Непогода затронет 50 провинций, включая Бангкок и курорты. Минимум до 30 мая сохраняется риск сильных дождей.

Туристам и местным жителям ещё раз напомнили остерегаться опасности, которую представляют грозы и сильный ветер, а также беречь свое здоровье в связи с изменением погодных условий. Кроме того не рекомендуется рисковать на побережье и обращать внимания на все предупреждающие знаки: в Андаманском море ожидается высота волн 1-2 метра, а в Сиамском заливе также ожидается высота волн 1-2 метра. Туристам крайне рекомендуют соблюдать осторожность, в том числе желательно не выходить на пляжи во время грозы и дождей.

Долгосрочный прогноз также не то чтоб сильно радует. Сезон дождей продолжается "согласно расписанию" и как минимум в южных районах страны "ливневая опасность" сохранится до октября. А то и до января следующего года.