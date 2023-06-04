Женщина доверилась указаниям навигатора и утопила машину

Туристка в американском городе Каилуа-Кона, штат Гавайи, последовала указаниям навигатора и случайно утопила машину в гавани. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Hawaii News Now.

Женщина по ошибке заехала на автомобиле в воды гавани Хонокохау, следуя указаниям GPS-навигатора. Она сумела выбраться из машины, когда та уже шла на дно. Очевидцы удивились неторопливости водительницы, которая прежде чем покинуть тонущее транспортное средство успела собрать все свои вещи.

Один из свидетелей происшествия доставил автомобилистку к берегу на лодке. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже автомобиль был поднят со дна. Туристка рассказала полиции, что доверилась данным навигатора, который указал на поворот к пирсу для лодок. После этого она и оказалась в воде.