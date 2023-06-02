https://news.day.az/tourism/1570135.html Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9225 авиакомпании Buta Airways, входящей в состав ЗАО AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в районе аэропорта в Тбилиси (гроза).
Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 23:12 по местному времени.
Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.
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